09.10.2020 (13:11)

Учение экипажей вертолетов Ми-8 и Ми-24 стартовало в горах Алтая

Летно-тактическое учение экипажей ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО) стартовало в Республике Алтай.

В ходе учения экипажи вертолетов Ми-24 отработают пилотирование на предельных малых высотах с огибанием рельефа местности, а также выполнят элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра. Кроме того, летчики транспортных вертолетов Ми-8 выполнят посадку на неподготовленные высокогорные площадки, площадки со нежным покровом для высадки воздушного десанта, а также отработают эвакуацию условно раненых военнослужащих в момент зависания на высоте около 20 метров.

В учении задействовано 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также около 70 человек летного и инженерно-технического состава вертолетного полка. Завершатся учения в середине текущего месяца.

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