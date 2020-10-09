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09.10.2020 (13:01)

Подводники Северного флота отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Орёл» Северного флота отработал противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Подводники провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в ближней морской зоне. Противодействие им оказывал экипаж атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота.

В ходе учения боевые расчёты АПРК «Орёл» отработали подводное маневрирование, применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска, боевую организацию экипажа и алгоритм действий при обнаружении и атаке подводного противника. Учение прошло без фактического применения торпедного боезапаса.

Ранее экипаж подводного крейсера «Орёл» отработал задачи противоминной подготовки во взаимодействии с тральщиками Кольской флотилии разнородных сил и выполнил задачи курса боевой подготовки подводных лодок в море в надводном и подводном положениях.

После отработки всех поставленных задач боевой подготовки в Баренцевом море АПРК «Орёл» вернётся в базу на Кольском полуострове.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Подводные силы
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