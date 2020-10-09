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09.10.2020 (12:47)

С начала года пунктом отбора на военную службу по контракту в Симферополе направлено в войска более 500 человек

С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Симферополе в войска направлено более 500 человек, что на 5% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 25 муниципальных районах и городах республиканского значения Крыма, в том числе среди выпускников учреждений среднего профессионального образования.

Для принятия объективных кадровых решений пункт оснащен всеми необходимыми современными информационными технологиями.

Каждый кандидат, еще не выбравший воинскую специальность, имеет возможность при помощи специальных компьютерных программ пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также ознакомиться с перечнем вакантных должностей в воинских частях из единой информационной базы пункта отбора.

Желающие поступить на военную службу по контракту оформляют определенные документы и проходят медицинскую комиссию. Во время медосмотра кандидаты проверяются на COVID-19 при помощи инновационных тестов, разработанных специально для нужд Минобороны России. Прибывших к месту службы военнослужащих ожидает двухнедельный карантин под постоянным наблюдением квалифицированных врачей.

Личный состав пункта отбора постоянно участвует в масштабных акциях «Военная служба по контракту — твой выбор!», которые традиционно проходят в городах региона в преддверии государственных праздников и культурно-массовых мероприятий местного масштаба.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Служба по контракту , Южный военный округ , Черноморский флот
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