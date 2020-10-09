09.10.2020 (12:05)

В авиационных полках Дальневосточного соединения дальней авиации проходят плановые контрольные занятия

В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, проходят плановые контрольные занятия за летний период обучения 2020 учебного года.

Данные мероприятия проходят согласно плану подготовки авиационного соединения на 2020 учебный год, под руководством командиров авиационных полков.

Проверка теоретических знаний и практических умений продлится до конца текущей недели с соответствующей оценкой летного, инженерно-технического и руководящего состава авиационных полков.

В рамках проводимых мероприятий осуществляется сдача теоретических зачетов по специальной, технической, военно-политической и методической подготовкам, а также отработка на практике огневой подготовки, РХБ защиты подразделений и экипажей.

Также в рамках данных контрольных занятий практически отрабатываются полетные задания молодым летным составом в районе аэродромов дислокации в различных условиях метеорологической обстановки, с выполнением нормативов, согласно указаний опытных летчиков – инструкторов из состава управления авиационного соединения.

Специалистами инженерно-технического состава, а также подразделениями обеспечения полетов авиации, отрабатываются нормативы по подготовке личного состава и специальной техники к ускоренному применению по назначению, согласно получаемым вводным.

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