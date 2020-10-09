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09.10.2020 (11:57)

При помощи ЗРП-2 «Тропа» саперы соединения ЮВО повысили эффективность разминирования под Волгоградом

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в ходе выполнения задач по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (ВОП) на полигоне Прудбой, применяют один из самых эффективных методов разминирования.

Суть метода заключается в том, что на проверяемой местности создаются безопасные проходы с применением ЗРП-2 «Тропа» (заряд разминирования переносной).

Военные инженеры с его помощью за 5 минут взрывным способом создают проходы длиной до 50 метров и шириной до 1 метра, полностью очищенные от взрывоопасных предметов. Данный метод позволяет на 30% сократить время и на порядок увеличить размеры проверенной территории.

В текущем году на территории Волгоградской области очищено более 5 тыс. га, сельскохозяйственных угодий, при этом обнаружено и обезврежено около 5 тыс. взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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