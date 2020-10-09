09.10.2020 (11:51)
Военнослужащие ЮВО в горах Абхазии использовали новейший походный медиа-комплекс для просмотра новостей
В период проведения полевых мероприятий боевой подготовки, в условиях труднодоступных районов горно-лесистой местности Абхазии, военнослужащие российской военной базы Южного военного округа активно используют оборудование новейшего походного автомобильного мультимедийного медиа- комплекса ПАК-007, который позволяет в полевых условиях получать самую свежую и актуальную новостную информацию о событиях в мире.
На регулярной основе с использованием оборудования походного автомобильного комплекса ПАК-007 для военнослужащих организуются просмотры новостных выпусков российских телеканалов и документальных фильмов.
Уникальность комплекса заключается в его автономности и возможности использования спутниковой связи для трансляции новостных телеканалов и передач в любой точке земного шара.
Возможности передвижного комплекса позволяют осуществлять показ видеофильмов и телепрограмм, как непосредственно из самой машины, так и в защищенном каркасном кинотеатре.
Специалистами военно-политической работы постоянно обновляется видеотека походного комплекса, которая уже составляет свыше 500 различных документальных фильмов и материалов, основанных на реальных исторических событиях, где основная роль отводится истории миротворчества России.
Походный комплекс ПАК-007 обеспечивает также мультимедийными материалами для проведения занятий по информированию и военно-патриотическому воспитанию военнослужащих.