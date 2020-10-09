09.10.2020 (11:39)

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабль условного противника в Чёрном море

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) провели учение по обнаружению и уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Чёрного моря.

В роли корабля условного противника был задействован экипаж фрегата «Адмирал Григорович».

В ходе учения БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в назначенный позиционный район, отработали действия по инженерному оборудованию и маскировке позиции.

При отработке задач по предназначению, расчёты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли её на сопровождение.

По команде с пункта управления боевые расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника.

Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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