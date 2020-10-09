09.10.2020 (11:30)

Российские артиллеристы уничтожили условных террористов в предгорье Таджикистана

Военнослужащие минометных подразделений 201-й военной базы РФ уничтожили незаконное вооруженное формирование в предгорье Таджикистана, накрыв его огнем из минометных комплексов «Сани».

Практические действия проходили на горном полигоне Ляур, где военнослужащие отработали вопросы по поражению огневых средств «противника», расположенных в укрытиях и на открытой местности, а также огневые налеты по скоплениям живой силы и небронированным автомобилям условного противника на расстоянии от 700 до 5 тыс. метров.

Для корректирования огня и фиксации поражений целей применялись беспилотные комплексы «Орлан-10», которые позволяли в режиме реального времени передавать данные на командный пункт. Благодаря своевременно полученной информации, командиры минометных подразделений оперативно управляли действиями расчётов и своевременно корректировали огневые удары.

Тактические действия по уничтожению противника в горных условиях проходили совместно с мотострелковыми и танковыми подразделениями российского соединения. Всего в однодневном учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 80 единиц вооружения и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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