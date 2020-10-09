09.10.2020 (10:27)

Подразделения полка РХБ защиты ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, подтвердили звание «Ударное»

Специалисты полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе проверки подтвердили почетное звание «Ударное».

Военнослужащие прошли испытания по основным предметам боевой подготовки, сдали зачеты по тактической, огневой, инженерной, медицинской, физической подготовкам и вождению боевых машин. Военнослужащие оценивались по многим показателям военной службы, в том числе по несению службы в нарядах и караулах, соблюдению правопорядка и воинской дисциплины и другим.

В ходе специальной проверки полка РХБ защиты, два подразделения подтвердили, а еще одно подразделение получило почетное звание «Ударное».

Всего в войсках ЮВО на присвоение почетного наименования претендует более 260 подразделений.

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