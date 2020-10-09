09.10.2020 (09:14)

В Дагестане сапёры обезвредили неразорвавшиеся снаряды на полигоне Аданак

Военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа провели сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Аданак в Дагестане, после выполнения учебных стрельб в ходе тактических учений.

Военные инженеры выполнили мероприятия разминирования в несколько этапов. Первый заключался в визуальном обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат, и других опасных предметов. Затем военнослужащие провели сплошное прочёсывание местности, общей площадью около 3 тыс. гектаров. Сапёры обозначали места, где были обнаружены взрывоопасные предметы вешками-указателями. На последнем этапе группы уничтожения произвели подрыв накладным зарядом неразорвавшихся боеприпасов на месте.

Военнослужащие, участвующие в очистке полигона, полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов.

Сплошная отчистка полигонов проводится два раза в год для обеспечения безопасности личного состава во время проведения занятий на учебных, тактических полях, войсковом стрельбище и артиллерийской директрисе.

Всего на полигоне Аданак, в ходе проведения мероприятий сплошной очистки, было задействовано около 100 военнослужащих инженерно-сапёрных подразделений морской пехоты КФл и порядка 15 единиц военной и специальной техники.

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