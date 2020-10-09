09.10.2020 (09:56)

В Дагестане осенний призыв граждан на военную службу проходит с соблюдением комплекса профилактических мер

Порядка 3,5 тыс. граждан Республики Дагестан будут призваны и отправлены в войска Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) в ходе осеннего 2020 года призыва. Новобранцы будут проходить военную службу во всех военных округах и в воинских частях Северного Флота.

На республиканском сборном пункте и районных комиссариатах в полном объёме приняты меры по сохранению здоровья призывников.

Создан необходимый запас медицинских масок, экспресс-тестов, дезинфицирующих растворов и других средств индивидуальной защиты здоровья. Пункты сбора призывников оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля, оснащены дистанционными термометрами. Проводятся и выполняются все мероприятия по предупреждению заболевания и своевременного выявления граждан с признаками вирусной инфекции.

Вызов граждан призывного возраста проводится с учётом недопущения скопления людей, а вопросы оповещения отрабатываются дистанционно с использованием телефонной связи. Доставка призывников к местам прохождения медкомиссий осуществляется отдельным транспортом, предварительно прошедшим полную дезинфекцию.

На сборном пункте призывников обеспечат установленной формой одежды и принадлежностями для личной гигиены на путь следование к месту службы. Осенний призыв в Дагестане начался 1 октября текущего года и уже 15 октября планируется первая отправка новобранцев.

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