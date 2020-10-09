09.10.2020 (08:00)

Разведчики ВВО впервые применили новейшие приборы разведки в дальневосточных условиях

Разведчики Восточного военного округа впервые применили недавно поступившие всесуточные приборы для отработки задач учения в Амурской области. С помощью новейшего прибора военнослужащим удалось быстро обнаружить замаскированный командный пункт условного противника и передать его точные координаты для уничтожения.

По условиям учения, разведчикам предстояло в течение суток совершить 30 километровый марш-бросок в зону предполагаемого нахождения «вражеского» командного пункта, провести поиск и добыть документы. В ходе учения был применен новый всесуточный прибор разведки, который значительно сократил время на выполнения задачи. После ухода группы с захваченными документами командный пункт был условно уничтожен артиллерией, а противник не узнал о том, что важные документы были изъяты.

Справочно: Поступившие менее месяца назад новейшие всесуточные разведывательные приборы предназначены для обнаружения и распознавания различных типов объектов в любое время суток при различных погодных условиях, определения их координат, записи, обработки, хранения и быстрой передачи внешним потребителям текстовой, фото и видеоинформации о разведанных объектах.

Поступившие приборы отличает возросшая дальность ведения наблюдения при небольших размерах. Также значительно расширяет возможности способность записи фото и видеоинформации с привязкой координат разведанных объектов.

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