09.10.2020 (07:00)

Военнослужащие РХБ защиты ВВО начали спецобработку сборных пунктов в Забайкальском крае

С началом призывной кампании подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа проводят ежедневную дезинфекцию помещений и прилегающей территории сборного пункта Забайкальского военного комиссариата.

Сегодня в ходе проведения дезинфекции военнослужащими РХБ защиты было обработано около 2 тыс. квадратных метров прилегающей территории и помещений, включая места построений, служебные и подсобные помещения.

Для выполнения работ была использована авторазливочная станция АРС-14КМ с хлорсодержащим раствором. Для обработки фасада здания, лестничных маршей, кабинетов, коридоров и большого актового зала сборного пункта применялись автономные приборы специальной обработки.

Таким образом, за весь период осенней призывной компании военнослужащим предстоит обработать более 80 тыс. квадратных метров территории сборного пункта.

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