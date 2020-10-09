09.10.2020 (06:30)
Подразделение связи ВВО приступило к сдаче зачетов для получения почетного наименования «Ударное»
Подразделение связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, приступило к сдаче зачетов для получения почетного наименования «Ударное».
Все военнослужащие подразделения, в том числе офицеры и прапорщики, сдают зачеты по тактической, инженерной, медицинской, физической подготовкам, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям. Оценка у такого подразделения должна быть не ниже чем «хорошо».
По результатам проверки подразделение, представленное к присвоению наименования «Ударное», комиссией общевойскового объединения будет принято решение на соответствие подразделения установленным требованиям.
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