09.10.2020 (06:00)

На Дальнем Востоке состоялась проверка системы ПВО Восточного военного округа

На Дальнем Востоке в рамках контрольной проверки с военнослужащими подразделений войск ПВО Восточного военного округа состоялась комплексная тренировка по отражению массированного авианалета условного противника. Так, для зенитчиков была смоделирована сложная тактическая обстановка.

Военнослужащие, находясь на дежурстве, отработали более 10 различных вводных, выполнили обнаружение, сопровождение, идентификацию самолетов условного противника.

В тренировке также были задействованы расчеты современных радиолокационных станций.

Военнослужащие определили дальность, высоту полета и трассовые характеристики обнаруженных объектов и передали данные на командные пункты системы противовоздушной обороны.

В ходе активной части тренировки расчеты ЗРС С-300, С-400 «Триумф» электронными пусками уничтожили воздушные цели, моделирующие авиацию условного противника.

Учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, особое внимание было уделено охране комплексов ПВО от БЛА «противника», эту задачу успешно выполнили расчеты ЗРПК «Панцирь».

К тренировке привлекались подразделения ПВО, на вооружении которых состоят зенитные ракетные системы С-300, С-400 и ЗРПК «Панцирь».

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