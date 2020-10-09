09.10.2020 (05:30)

Во Владивостоке проходит проверка физической подготовки военнослужащих управления Тихоокеанского флота

С 8 по 11 октября во Владивостоке работает комиссия Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ под председательством старшего инспектора отдела физической подготовки Управления подполковника Алексея Машкова.

К проверке привлекается личный состав управления Тихоокеанского флота - всего порядка 300 военнослужащих.

Приём нормативов проводится на территории спортивного комплекса Приморского соединения морской пехоты ТОФ и в крытом плавательном бассейне Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова.

Под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Дениса Березовского военнослужащие, в зависимости от возрастных категорий, сдают челночный бег, бег на дистанции от 60, 100 и 3000 метров, толчок 24-х килограммовых гирь, жим штанги лежа, подтягивание и подъем переворотом, подъем силой, плавание на дистанции 100 и 500 метров.

Итоги проверки будут подведены 12 октября.

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