09.10.2020 (05:00)
Военнослужащие ВВО комплексом РЭБ «Борисоглебск-2» подавили средства радиосвязи условного противника в ходе учений в Бурятии
Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, подавили средства радиосвязи условного противника при помощи современного комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».
Военнослужащие выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.
Экипажи комплекса беспилотных летательных аппаратов осуществили воздушную разведку, обнаружение и определение точек связи условного противника, использующего для передачи данных сети GSM.
Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.
На занятия было привлечено около 100 военнослужащих ВВО и порядка 25 единиц вооружения и военной техники.