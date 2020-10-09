09.10.2020 (05:00)

Военнослужащие ВВО комплексом РЭБ «Борисоглебск-2» подавили средства радиосвязи условного противника в ходе учений в Бурятии

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, подавили средства радиосвязи условного противника при помощи современного комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

Военнослужащие выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.

Экипажи комплекса беспилотных летательных аппаратов осуществили воздушную разведку, обнаружение и определение точек связи условного противника, использующего для передачи данных сети GSM.

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.

На занятия было привлечено около 100 военнослужащих ВВО и порядка 25 единиц вооружения и военной техники.

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