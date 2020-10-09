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09.10.2020 (04:30)

В рамках контрольной проверки на Курильских островах проведено ротно-тактическое учение

В рамках контрольной проверки с военнослужащими подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах проведено ротно-тактическое учение по противодесантной обороне.

В ходе учения офицерами армейского корпуса была проверена готовность личного состава к выполнению задач по предназначению, а также порядок управления подразделениями при ведении маневренной обороны.

Кроме того, с военнослужащими соединения было проведено комплексное тактико-специальное занятие, на котором были отработаны действия по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Используя современные комплексы беспилотных летательных аппаратов разведывательная группа соединения передала координаты местонахождения условного противника приданным артиллерийским подразделениям для нанесения точечного удара. В результате слаженных действий подразделений мотострелкового соединения диверсионная группа условного противника была полностью уничтожена.

По окончанию ротно-тактического учения офицерами управления армейского корпуса была оценена слаженность подразделений при выполнении поставленных задач, а также действия военнослужащих в составе подразделения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Учения
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