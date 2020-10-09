09.10.2020 (04:00)

В объединении ВВО, дислоцированном в Забайкалье, проведен комплекс мероприятий по предотвращению пожаров

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, проведен комплекс мероприятий противопожарных.

В соединениях и воинских частях, расположенных в лесополосе, организовано наблюдение за пожароопасными направлениями. Для борьбы с лесными пожарами разработаны сети дорог и подъезды к естественным источникам водоснабжения.

Завершены работы по очистке территорий военных городков и технических территорий баз и складов от сухой травы, кустарника и сгораемого природного мусора.

В парках боевых машин проведено техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей, а также техники, приспособленной и оборудованной для тушения пожаров.

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