09.10.2020 (03:40)

В Еврейской автономии снайперы ВВО применили специальное бесшумное оружие при выполнении учебно-боевой задачи

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Еврейской автономной области, в рамках контрольной проверки за летний период обучения 2020 года состоялась комплексная проверка подразделения снайперов.

Так, снайперы скрытно прошли в тыл условного противника, совершив марш по сложной лесисто-болотистой местности с преодолением водных преград на расстояние более 20 километров. Военнослужащие просчитывали маршруты движения, тщательно маскировали следы передвижения, чтоб не сорвать выполнение поставленной задачи. Прибыв в назначенный район, снайперы, вооруженные специальными бесшумными винтовками ВСС «Винторез», поразили указанные цели, после чего избежав обнаружения поисковыми отрядами и беспилотной авиацией оснащенной инфракрасными камерами, вернулись в точку сбора.

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