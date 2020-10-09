09.10.2020 (03:20)

В Бурятии специалисты РХБ защиты выполнили комплекс задач по организации защиты войск

В Республике Бурятия на полигоне Восточного военного округа «Онохой» завершились тактико-специальные учения подразделений войск РХБ защиты в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

В ходе практической части учений специалисты войск РХБ защиты выполнили комплекс задач по организации защиты войск, с применением современных образцов техники.

Военнослужащие отработали задачи по ведению РХБ разведки местности, в том числе при движении на марше, с использованием разведывательных химических машин РХМ-6, а также провели забор проб грунта и осуществили дозиметрический и химический контроль.

При обнаружении условно зараженного участка местности военнослужащие провели мероприятия по его обеззараживанию, а также специальной обработке личного состава, вооружения, техники с использованием новейших универсальных станций специальной обработки на шасси автомобилей КАМАЗ.

Подразделения аэрозольного противодействия на пунктах спецобработки техники и личного состава осуществили маскировку, выполнив нормативы по аэрозольной маскировке, противодействию средствам наведения высокоточного оружия условного противника, а также техническим средствам разведки.

К учениям было привлечено более 150 человек, задействовано свыше 50 единиц специальной техники.

Напомним, подразделения специальной обработки соединения РХБ защиты привлекались для обработки объектов городской инфраструктуры во время пика распространения вирусной инфекции с использованием современной техники АРС-14КМ. Военнослужащие в реальных условиях получили опыт и навыки по борьбе и профилактике новой коронавирусной инфекции.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице