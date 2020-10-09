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09.10.2020 (03:00)

Командующий войсками Восточного военного округа проинспектировал воинские части в Еврейской автономной области

Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко проинспектировал соединения и воинские части округа, дислоцированные в Еврейской автономной области.

В ходе инспекции было проверено состояние учебно-материальной базы, организации парковой службы, вооружения, военной и специальной техники мотострелкового, ракетного и зенитного ракетного соединений, дислоцированных в Еврейской автономной области.

Также на полигоне «Биджан» командующий проконтролировал ход сдачи контрольной проверки за летний период обучения военнослужащими мотострелкового соединения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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