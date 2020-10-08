08.10.2020 (23:45)

Центральный военно-морской музей поздравил командиров кораблей ВМФ открытием новой выставки

Приветствуя в стенах музея гостей церемонии открытия, директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай сказал, что боеспособные армия и флот России, которыми мы сегодня по праву гордимся существуют прежде всего потому, что в их строю есть достойные командиры.

«Это люди - продолжатели славных дел таких командиров, как капитан 1 ранга Михаил Лазарев, участник Наваринского сражения, в честь победы в котором был учрежден День командира корабля. Линейный корабль «Азов» под командованием Лазарева особо отличился во время битвы в Наваринской бухте. Экипажу удалось уничтожить пять турецких кораблей. За подвиги кораблю впервые в истории русского флота был присвоен кормовой Георгиевский флаг», - сказал Руслан Нехай, отметив также, что новая выставка ЦВММ нацелена в первую очередь на молодую смену действующих сегодня командиров и пригласил курсантов военно-морских учебных заведений к ее посещению.

Успехов работе выставки, а командирам ВМФ России – успехов в службе, пожелали также капитан 1 ранга, заместитель начальника Управления боевой подготовки ВМФ, в 2013-2014 годах – командир Гвардейского ракетного крейсера «Варяг» Тихоокеанского флота Александр Потапов и Герой Российской Федерации, председатель Совета Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майор Геннадий Фоменко, призвавший молодых моряков не бояться трудностей на нелегком пути становления командира.

Должное командирским качествам, которые не почерпнуты из учебников, а приобретены в ежедневном ратном труде отдали также ветеран ВМФ и ЦВММ контр-адмирал Кирилл Тулин, председатель Совета Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ капитан 1 ранга запаса Игорь Кудрин, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения Юнармия Игорь Коровин и заведующий корабельным фондом ЦВММ капитан 1 ранга Евгений Мульгин.

В завершении церемонии директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай тепло поздравил с праздником семерых сотрудников ЦВММ и его филиалов, служивших до увольнения в запас командирами кораблей. Приятным подарком для них стало исполнения любимых песен на морскую тему матросским вокальным коллективом «Бриз» Объединенного учебного центра по управлением Заслуженного артиста РФ Игоря Володько.

Далее гости церемонии были приглашены на экскурсию по новой выставке, которая для создания всеобъемлющего образа командира корабля российского флота предстала в виде своеобразного Морского музея в миниатюре. В ее экспозиции соседствуют галерея портретов видных командиров кораблей, начиная с Петра I, исполненные такими прославленными живописцами как И.К. Айвазовский, А.П. Боголюбов и В.Л. Боровиковский, произведения графики, модели надводных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов, личное оружие, форма одежды, фотографии, документы и многое другое.

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