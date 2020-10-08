08.10.2020 (21:00)

Во Владикавказе проходят сборы дознавателей военной полиции

В первый день занятий обучаемых ознакомили с итогами выполнения практических задач органами дознания в ходе проведенных специальных учений военной полиции «Страж–2020» и СКШУ «Кавказ–2020», положениями основных нормативных правовых актов РФ и руководящими документами МО РФ, вопросами участия органов и подразделений военной полиции в выполнении мероприятий территориальной обороны, приоритетными направлениями деятельности дознавателей при обеспечении законности и правопорядка в период введения военного положения, а также при выполнении задач военнослужащими соединений и воинских частей на полигонах.

Проведенные контрольные занятия по физической подготовке и тактическая летучка показали хороший уровень подготовки офицеров.

Второй день сборов был посвящен реализации процессуальных полномочий органами дознания и дознавателями военной полиции, а также ознакомлению с практикой работы военных судов.

Во время круглого стола «Осуществление органами военной полиции полномочий органа дознания на территории военного округа (Северного флота)» были обсуждены актуальные вопросы, связанные с выявлением преступлений и правонарушений, порядком их регистрации, оформлением процессуальных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и принятием мер по привлечению правонарушителей к установленной законом ответственности. При этом было подчеркнуто, что основополагающим принципом работы органов военной полиции является принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление.

Были доведены отдельные недостатки, имевшие место в деятельности органов дознания, и предложены конкретные пути их решения, обсуждены алгоритм работы военных дознавателей по предупреждению, выявлению, пресечению и профилактике преступлений, а также отработана методика их работы в воинских частях по указанным направлениям деятельности.

Участников мероприятия ознакомили с практикой назначения дисциплинарного ареста и рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Полученные знания, умения и навыки позволят дознавателям на новом методическом уровне осуществлять процессуальные действия и иные полномочия, направленные на обеспечение законности, правопорядка, а также дисциплины в воинских гарнизонах.

В мероприятии по видеоконференцсвязи приняли участие ведущие преподаватели Военного университета, начальники военных учебных центров Российского Государственного университета правосудия и Всероссийского государственного университета юстиции.

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