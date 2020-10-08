08.10.2020 (20:30)

В Северной Осетии завершился первый этап Спартакиады военной полиции

Во Владикавказе на базе Учебного центра завершился первый этап III Спартакиады органов, воинских частей и подразделений военной полиции по военно-прикладным видам спорта.

В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов. Были разыграны кубки и медали чемпионатов по метанию гранаты на дальность, мини-футболу, марш-броску на 5 км, армейскому гиревому рывку, военному многоборью (бег на 100 м и 3 000 м, подтягивание на перекладине, преодоление единой полосы препятствий).

По результатам первого этапа наибольшее количество баллов получили военнослужащие Западного военного округа. В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие ветераны военной службы и юнармейцы.

Для всех участников соревнований были организованы обзорные экскурсии по историческим местам Северной Осетии.

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