08.10.2020 (20:00)

В Свердловской области пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты патрулирования в ходе учений под руководством командующего Оренбургской армии

Более 3 тыс. военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабном командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением.

В ходе учения отрабатывается обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, выполнению задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных формирований в районах дислокации войск.

В командно-штабном учении задействованы около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе боевую противодиверсионную машину «Тайфун-М», машину дистанционного разминирования «Листва» и машину инженерного обеспечения и маскировки «МИОМ», а также универсальную тепловую машину УТМ-80М.

В учении на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.

На вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

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