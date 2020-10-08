08.10.2020 (19:30)

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого открылась выставка «Командир корабля»

В День командира надводного, подводного и воздушного корабля в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие выставки «Командир корабля», приуроченной к этой памятной дате.

С момента зарождения Российского военного флота (1696 год) одной из ключевых фигур в его организационной структуре являлся командир корабля. О значении капитана (командира) корабля говорилось еще в Петровском Морском уставе 1720 года, где он приравнивался к губернатору или коменданту крепости. В последующие три века командиры кораблей отечественного флота, как правило, достойно исполняли свои обязанности, руководили действиями экипажа в бою, проявляя стойкость, отвагу и героизм, заботились о подчиненных, заслужив право называться отцами-командирами. Имена многих командиров вписаны золотыми буквами в летопись Российского и Советского флота и в наши дни являются образцами для подражания.

День командира надводного, подводного и воздушного корабля был учрежден в Российской Федерации по инициативе ряда ветеранских организаций и по ходатайству региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». Эту инициативу поддержал главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Высоцкий, который в 2007 году издал приказ «О введении годового праздника Дня командира корабля Военно-Морского Флота». Этот приказ предписывал отмечать День командира надводного, подводного и воздушного корабля 8 октября, в день, когда, согласно Юлианскому календарю, в 1827 году состоялось Наваринское сражение. Был учтен и факт наличия в составе современного флота морской авиации, и поэтому не были забыты и командиры воздушных судов.

На выставке представлены экспонаты из собрания Центрального военно-морского музея имени Петра Великого: портреты героев, видных командиров кораблей, живописные полотна (в том числе работы прославленных художников Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Владимира Боровиковского), произведения графики, модели надводных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов, личное оружие, фотографии, документы и многое другое. Все вместе они воссоздают образ командира корабля отечественного флота, закрепившийся в сознании россиян.

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