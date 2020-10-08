08.10.2020 (19:00)

Артиллеристы ЗВО применили комплексы «Аистёнок» для обнаружения огневых позиций условного противника

В Нижегородской области на полигоне Мулино в рамках лагерного сбора с военнослужащими отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) артиллеристы применили переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок».

Новейшие комплексы позволили военнослужащим обнаружить минометные позиции условного противника в трех километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным артиллеристы нанесли удар из 120-мм минометов «Сани» и уничтожили позиции противника. Также «Аистёнок» позволил вести контроль полета мин с помощью антенн с электронным переключением лучей по азимуту и углу места.

Всего в стрельбах приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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