08.10.2020 (18:40)
Цифровая платформа — новый шаг в обеспечении жилищно-коммунальными услугами объектов Минобороны России
Для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» за счет средств государственной программы «Информационное общество» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России совместно с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг разработана концепция создания универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Министерства обороны РФ.
Для реализации целевых показателей, установленных правовыми актами Российской Федерации создается устойчивая и безопасная информационно-телекоммуникационная инфраструктура высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных.
Ранее, в сентябре этого года, заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков утвердил созданную концепцию цифровой платформы. Ее внедрение повысит эффективность управления и оптимизирует текущую деятельность коммунального учреждения военного ведомства. Основное предназначение цифровой платформы — производить сбор данных с приборов учета, рассчитать расход коммунальных ресурсов, в кратчайшие сроки и дистанционно следить за актуальностью показаний.
Основными преимуществами внедрения цифровой платформы заключается в доступе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России к полной, актуальной и достоверной оперативной информации для своевременного принятия управленческих решений в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий военной службы и проживания граждан. Обладание оперативной информацией о состоянии обслуживаемых объектов позволит обеспечить снижение рисков возникновения технологических сбоев на объектах Минобороны России и повышение качества их эксплуатационного содержания.
Потребители коммунальных и жилищных услуг получают доступ и полную информацию об оказываемых услугах в «личном кабинете».
Нужно отметить, что при использовании цифровой платформы любая поступающая информация хранится на серверах центра обработки данных Минобороны России, что обеспечит конфиденциальность передаваемой информации.