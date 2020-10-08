08.10.2020 (18:21)
Сухопутные войска до конца года получат модернизированные боевые машины БМП-2М с модулем «Бережок»
Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с новым боевым отделением «Бережок», вооруженным пушкой калибра 30-мм и противотанковым ракетным комплексом «Корнет», поступят на вооружение Сухопутных войск.
Отличительной особенностью БМП с новым боевым отделением «Бережок» является наличие в его составе противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с боекомплектом в восемь ракет, из которых четыре готовы к пуску, а в дополнение к автоматической пушке калибра 30-мм установлен автоматический гранатомет.
БМП-2М с боевым модулем «Бережок» предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. В результате модернизации боевая машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу в любое время суток.
До конца текущего года эти модернизированные образцы бронетанкового вооружения планируются к поставке в войска.