08.10.2020 (18:00)

В Минобороны России обсудили вопросы безопасности полетов

В Министерстве обороны Российской Федерации обсудили вопросы обеспечения безопасности полетов.

Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов проинформировал об уровне аварийности авиации Вооруженных Сил в 2020 году и о результатах проведения профилактических мероприятий по обеспечению безопасности полетов в период проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

О ходе работ по внедрению в авиационных подразделениях военных округов и на Северном флоте информационной системы сбора, обработки и доведения оперативной информации об авиационных событиях с воздушными судами военной авиации рассказал начальник отдела Службы безопасности полетов авиации ВС РФ полковник Андрей Семенов.

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин, руководящий состав авиационных объединений и соединений, а также начальники служб безопасности полетов авиационных частей.

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