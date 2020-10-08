Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2020 (18:00)

В Минобороны России обсудили вопросы безопасности полетов

В Министерстве обороны Российской Федерации обсудили вопросы обеспечения безопасности полетов.

Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов проинформировал об уровне аварийности авиации Вооруженных Сил в 2020 году и о результатах проведения профилактических мероприятий по обеспечению безопасности полетов в период проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

О ходе работ по внедрению в авиационных подразделениях военных округов и на Северном флоте информационной системы сбора, обработки и доведения оперативной информации об авиационных событиях с воздушными судами военной авиации рассказал начальник отдела Службы безопасности полетов авиации ВС РФ полковник Андрей Семенов.

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин, руководящий состав авиационных объединений и соединений, а также начальники служб безопасности полетов авиационных частей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Служба безопасности полетов авиации ВС РФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false