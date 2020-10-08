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08.10.2020 (17:25)

Экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота выполняют плановые бомбовые удары на полигоне в Калининградской области

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота в рамках плановой боевой учебы выполняют бомбовые удары по наземным целям в светлое и темное время суток на полигоне в восточной части Калининградской области.

Летчики совершают полеты в заданный квадрат, где осуществляют вскрытие наземной обстановки, а также проводят прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику противника.

Бомбометание выполняется на высотах от 200 до 2000 метров с использованием практических авиабомб П-50.

Отработка боевых упражнений экипажами морской авиации проводится с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике.

Все практические действия летчиков фиксируются средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показывает стопроцентное поражение всех целей.

В полетах принимают участие около десяти экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Морская авиация , Западный военный округ
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