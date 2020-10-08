08.10.2020 (17:04)

Расчеты комплекса ОТРК «Искандер-М» подняты по тревоге в Курской области

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге в Курской области и приступили к совершению комбинированного марша в Астраханскую область в рамках тактического учения с боевой стрельбой.

Ракетчики совершат многокилометровый марш на военные полигоны Капустин Яр и Ашулук для отработки вводных задач по преодолению зараженного участка местности, отражению нападения «противника», а также занятию пусковых позиций.

При выполнении боевых пусков особе внимание будет уделено одновременному управлению ракетным ударом по условным позициям противника в условиях сильных помех средств радиоэлектронного подавления.

Всего для участия в тактическом учении привлекается свыше 30 единиц вооружения и военной техники ракетного соединения Западного военного округа, а также свыше 500 военнослужащих и гражданских специалистов оборонно-промышленного комплекса России.

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