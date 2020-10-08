08.10.2020 (17:00)

Главком Сухопутных войск проверил предприятия ОПК в Перми и Нижнем Новгороде

В рамках двухдневной работы Дирекции по организации и контролю выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию систем вооружения Сухопутных войск, Военно-Морского Флота (в части морской пехоты) и ВДВ под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова проверены АО «Мотовилихинские заводы» (г.Пермь), АО «ЦНИИ «Буревестник», ООО «Военный инженерный центр» (г.Нижний Новгород).

В ходе работы на предприятиях ОПК Главнокомандующий Сухопутными войсками проверил ход выполнения работ по изготовлению серийных образцов вооружения и военной техники, а также выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и провел ряд совещаний с руководителями предприятий по вопросам разработки вооружения и военной техники в интересах Сухопутных войск.

В Перми на предприятии АО «Мотовилихинский завод» главнокомандующий Сухопутными войсками заслушал доклад руководителя предприятия и проверил выполнение контрактов в рамках ГОЗ-2020. Составом дирекции проверен цикл изготовления боевых и транспортно-заряжающих машин РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», а также проведение капитального ремонта с модернизацией боевых машин «Град-М» и других образцов ВВТ.

В Нижнем Новгороде на предприятии АО «ЦНИИ «Буревестник» генерал армии Олег Салюков также принял доклад руководства ЦНИИ о состоянии работ по разработке новейших образцов вооружения и осмотрел производственный комплекс. На предприятии также состоялось совещание главнокомандующего Сухопутными войсками с генеральным директором АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александром Потаповым.

Также главнокомандующий Сухопутными войсками в честь 100-летия отечественного танкостроения наградил сотрудников ЦНИИ «Буревестник» медалями Министерства обороны РФ.

Завершающим предприятием в рамках работы дирекции стал ООО «Военный инженерный центр» (г. Нижний Новгород), где был проверен ход выполнения ОКР «Бумеранг» по разработке колесной боевой машины пехоты БМП, работы по модернизации бронеавтомобиля «Тигр» и создания линейки автомобилей грузоподъемностью до 1 тонны.

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