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08.10.2020 (16:49)

Военнослужащие гвардейского Ульяновского соединения ВДВ сдали контрольную проверку по физической подготовке

В Ульяновском десантно-штурмовом соединении ВДВ в рамках итоговой проверки за летний период обучения прошла контрольная проверка по физической подготовке.

К мероприятию привлекались все категории военнослужащих по контракту, не состоящих под диспансерным медицинским наблюдением. Принимали зачёты специалисты во главе с помощником командира соединения по физической подготовке майором Романом Назаркиным.

Военнослужащие сдали упражнения на силу, быстроту, выносливость и военно-прикладные навыки. Выбор упражнений предоставлялся в соответствии с возрастными категориями сдающих. Наибольшей популярностью традиционно пользовались подтягивания на перекладине и отжимания от пола в упоре лёжа. Также военнослужащие сдавали подъем переворотом и выход силой на перекладине, отжимания на брусьях, жим 70-килограммовой штанги от груди в положении лёжа, рывок и толчок 24-килограммовой гири.

Упражнения на быстроту выполнялись на беговых дорожках. Челночный бег 10 по 10 метров гвардейцы сдавали в спортивном зале соединения — там же, где демонстрировали свои силовые возможности. Бег на 60, 100, 1000, 3000 и марш-бросок на 5000 метров проходил на свежем воздухе.

Итоговая оценка каждому военнослужащему будет выставляться по сумме набранных баллов в соответствии с Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Физподготовка
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