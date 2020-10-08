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08.10.2020 (16:30)

В Вологодской области более 1000 человек будут призваны на военную службу этой осенью

В Вологодской области более 1000 человек будут призваны на военную службу в ходе стартовавшего осеннего призыва.

«В военном комиссариате приняты исчерпывающие противоэпидемиологические меры, включающие термометрию, зонирование пространства и дистанцирование прибывающих граждан, а также регулярную дезинфекцию помещений», — сообщил военный комиссар региона Алексей Зотов.

Распоряжением губернатора Вологодской области в регионе создано 28 муниципальных и одна областная призывные комиссии. Первая отправка новобранцев в войска запланирована на 21 октября. В регионе всего семь человек изъявили пройти альтернативную гражданскую службу.

Перед отправкой в войска все призывники будут обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой одежды, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты — медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями. Все военкоматы получили необходимый запас медицинского имущества.

Призывники из Вологодской области традиционно будут направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в различные виды и рода войск, научные, научно-производственные и спортивные роты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
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