08.10.2020 (17:25)

Модернизированные вездеходы «Синяя птица» ЦВО примут участие в обеспечении запуска и посадки «Союз МС»

Поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» Центрального военного округа (ЦВО), прошедшие глубокую модернизацию на заводах в Московской и Челябинской областях, примут участие в поисково-спасательном обеспечении запуска и посадки пилотируемых космических кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-16».

Шесть уникальных поисковых машин повышенной проходимости, оборудованных пассажирским модулем для перевозки космонавтов и подъемным механизмом для транспортировки спускаемой капсулы, прошли модернизацию двигателей, ходовой части, трансмиссии, а также оборудования, позволяющего «Синим птицам» передвигаться по водоемам вплавь.

«Всего модернизацию прошли шесть автомобилей ПЭМ-1 и ПЭМ-2, ещё шесть, в том два снегоболотохода ПЭМ-3 проходят модернизацию. Кроме ходовой части, были обновлены салоны автомобилей, вся техника прошла освидетельствование в Ростехнадзоре и готова к выполнению специальных задач», - объяснил начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ЦВО Евгений Солнцев. Он также отметил, что несмотря на модернизацию, внешне машины-амфибии «Синяя птица» не изменились, они сохранили свой легендарный облик.

В обеспечении запуска и посадки пилотируемых космических кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-16» задействовано шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», которые во время запуска будут нести дежурство на оперативных аэродромах, а в день посадки в основном и запасном районах приземления спускаемого аппарата.

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