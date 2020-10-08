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08.10.2020 (16:06)

Более 100 командиров ЦВО приняли участие во всеармейских соревнованиях на Кубок Министра обороны в Екатеринбурге

Более 100 командиров всех степеней, проходящих военную службу в соединениях и частях Центрального военного округа (ЦВО), приняли участие в соревнованиях на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты» в Екатеринбурге.

Участники состязаний в течение трех дней определяли лучших в стрельбе, плавании, беге, подтягивании на перекладине и толкании гири.

По итогам соревнований первое место среди объединений ЦВО заняла команда армии ВВС и ПВО, второе и третье места получили команды общевойсковых объединений из Поволжья и Сибири.

В командном зачете среди дивизий первое место, как и в прошлом году, завоевали военнослужащие окружного учебного центра, дислоцированного в Свердловской области. «Серебро» досталось команде гвардейской танковой дивизии.

Среди воинских частей сильнейшими стали военнослужащие, представлявшие радиотехническую бригаду из Оренбургской области, вторую и третью строчку турнирной таблицы заняли команды бригады РХБ защиты из Свердловской области и межвидового центра подготовки младших специалистов войск связи.

Всего в соревнованиях принимали участие более чем 100 военнослужащих, проходящих военную службу на должностях от командиров взвода до командиров дивизии включительно, в составе 16 команд.

Состязания в Екатеринбурге стали отборочным этапом ко всеармейским соревнованиям среди командиров на кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты». Победители вошли в состав сборной команды ЦВО и будут представлять округ на всеармейском этапе, который пройдет в ноябре в Центральном спортивном клубе Армии в Москве.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Соревнования
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