08.10.2020 (15:59)

Офицеры управления Псковского соединения ВДВ сдали зачетное упражнение по вождению бронетанковой и автомобильной техники

В рамках итоговой проверки за 2020 год на танкодроме и автодроме Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения комиссия командования Воздушно-десантных войск провела контрольное занятие по вождению боевых машин и автомобильной техники с офицерами управления соединения.

В ходе выполнения контрольного упражнения по вождению БТР-Д, БТР-МДМ военнослужащие преодолевали такие препятствия, как колейный мост и противотанковый ров, проход через минно-взрывные заграждения. Также экзаменуемые сдавали нормативы по установке аккумуляторных батарей, ночных прицелов и другие.

Весь привлекаемый к контрольному занятию личный состав управления соединения выполнил упражнения на оценку «хорошо» и «отлично».

Заместитель начальника отдела боевой подготовки ВДВ отметил высокую организацию занятий и уровень подготовленности личного состава соединения.

Контрольные занятия с подразделениями Псковского гвардейского соединения ВДВ проводятся в рамках итоговой проверки в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск и продлятся до 10 октября. В этот день состоится подведение итогов под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

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