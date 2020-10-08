08.10.2020 (15:48)

Снайперы ЦВО уничтожили условного противника на полигоне под Новосибирском

В Новосибирской области военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) во время тактико-специального учения уничтожили лагерь условного противника.

В ходе учения снайперы подразделений спецназа были заброшены в тыл «противника», где выполнили задачи по разведке целей с использованием специальных приборов наблюдения и после длительной засады уничтожили командиров условных бандгрупп из снайперских винтовок СВД без пристрелочного выстрела, не выдавая своего местоположения. Остальные силы противника были уничтожены группами спецназа из гранатометов РПГ-7В и пулеметов «Печенег», которые приступили к штурму лагеря сразу после успешно проделанной работы снайперов.

Также в ходе учения военнослужащие выполнили стрельбу из штатного стрелкового оружия по целям на дальности от 200 до 800 метров с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания.

К учению, которое проходило в рамках итоговой проверки за летний период обучения, привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

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