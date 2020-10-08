08.10.2020 (15:46)

Танкисты ЦВО остановили ночной прорыв колонны бронетехники противника на учении в Челябинской области

Военнослужащие танкового полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали блокирование и уничтожение колонны бронетехники в ночных условиях в ходе учения, завершившегося сегодня утром на полигоне в Челябинской области.

По замыслу учения, боевым порядкам, действующим в составе маневренных огневых групп на танках Т-72Б3, предстояло отразить прорыв превосходящих сил противника, пересекающего открытый участок местности на большой скорости.

В ходе розыгрыша тактического эпизода танкисты преодолели сложную трассу с крутыми подъемами и приступили к наблюдению. Получив координаты целей, назначенных к поражению, экипажи танков Т-72Б3 открыли огонь по приборам наблюдения бронетехники противника, имитированным малоразмерными мишенями. Прицельными выстрелами из 125-мм гладкоствольной пушки танкисты остановили продвижение передовых групп противника. Затем, выполнив скоростной обход остановленной колонны, танкисты довершили уничтожение условного противника, организовав танковую карусель. Точность стрельбы в ночных условиях на дальности до 2 тыс. метров была обеспечена многоканальными прицелом «Сосна-У» с тепловизором.

Воздушную разведку учебно-боевой обстановки и вскрытие боевого и численного состава условного противника обеспечивали приданные расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Всего к учению, которое проводилось в рамках контрольной проверки за летний период обучения привлекалось более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

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