08.10.2020 (15:42)

Саперы ЦВО провели комплексное учение по разминированию инженерных заграждений

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне Юргинский в Кемеровской области провели комплексное учение по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств, а также установке мин и разминированию инженерных заграждений.

В рамках учения специалистами была проведена инженерная разведка местности на участках дорог и прилегающих к ним сооружений – мостов и технических зданий. При помощи миноискателей ИМПС-2 и «Коршун» были обнаружены противотанковые и противопехотные мины, а также другие взрывные устройства, которые впоследствии были уничтожены огневым и электрическим способами.

Кроме этого, во время учения военнослужащими инженерно-саперных подразделений были отработаны задачи по установке противотанковых, противопехотных и смешанных минных полей, а также возведению фортификационных сооружений.

В учении инженерно-саперных подразделений, которые проходили в рамках итоговой проверки за летний период обучения, было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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