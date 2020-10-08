08.10.2020 (15:38)

В Нижегородской области танкисты ЗВО отработали действия по организации скрытых огневых позиций и уничтожению условного противника

На полигоне Мулино в Нижегородской области завершилась специальная тренировка с военнослужащими отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) по организации скрытых огневых позиций и уничтожению условного противника.

На первом этапе тренировки экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесистой местности полигона. Военнослужащие применили еловые ветки и завалы деревьев для обеспечения более естественной маскировки.

При обнаружении бронемашин условного противника экипажи открыли огонь по целям на расстоянии от 1,5 до 2 тыс. метров. Поразив головную и замыкающую машины в колонне, танкисты ЗВО уничтожили всю оставшуюся технику противника без возможности отступления или маневрирования.

В стрельбах принимали участие порядка 200 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники. Тренировка прошла под руководством командира отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО подполковника Андрея Воронкова.

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