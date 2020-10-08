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08.10.2020 (15:28)

В Военном духовно-просветительском центре подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»

В Военном духовно-просветительском центре при Главном хаме Вооруженных Сил Российской Федерации подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В финале первенства участвовали 19 лучших казачьих образовательных организаций России.

Дипломом I степени награждены воспитанники Ейского казачьего кадетского корпуса (Краснодарский край). Диплом II степени вручили Горожанскому казачьему кадетскому корпусу Воронежской области. Диплом III степени получили воспитанники Казачьего кадетского корпуса имени атамана И.А. Бирюкова (Астраханская область).

Награды победителям вручил заместитель Министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кадетский корпус
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