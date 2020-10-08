08.10.2020 (15:00)

В Ленинградской области артиллеристы ЗВО в рамках контрольной проверки уничтожили более 100 бронеобъектов условного противника

На Лужском полигоне в Ленинградской области военнослужащие Келецко-Берлинской гвардейской бригады Западного военного округа (ЗВО) в рамках итоговой проверки за летний период обучения поразили более 100 мишеней, имитирующих укрепления и бронированные объекты противника.

В ходе выполнения боевых стрельб расчёты 152-мм самоходных гаубиц «Акация» нанесли огневое поражение по целям, расположенным на дальностях от 5 до 8 км с закрытых огневых позиций. Координаты целей были переданы операторами комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан» и наземными группами разведки.

Кроме того, расчеты реактивных систем залпового огня «Град» установили неподвижный заградительный огонь на маршрутах движения колонн бронетехники «противника», а также уничтожили незаконные вооруженные формирования в условном населенном пункте.

Артиллеристы выполнили индивидуальные и групповые нормативы по работе на технике и совершили противоогневой маневр с последующей стрельбой прямой наводкой. В ходе проводимых мероприятий также были отработаны вопросы взаимодействия при организации и управлении огнем артиллерийских подразделений, ведения разведки и уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

В стрельбах принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

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