08.10.2020 (14:43)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к маршу в Зону безопасности

Водительский состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовится к маршу на автомобильной и бронетанковой технике в Зону безопасности согласно плану проведения ротации миротворческих подразделений.

В рамках специальной подготовки водители ОГРВ ПРРМ совершенствовали свои знания навыки, сдавая зачёты по правилам дорожного движения, сигналам управления в ходе марша, а также по требованиям безопасности на дороге.

На финальном этапе подготовки к маршу в Зону безопасности военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели контрольный автопробег протяженностью более 20 км.

Ротация миротворческих подразделений в Зоне безопасности состоится в текущем месяце.

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