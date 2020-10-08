Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2020 (14:43)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к маршу в Зону безопасности

Водительский состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовится к маршу на автомобильной и бронетанковой технике в Зону безопасности согласно плану проведения ротации миротворческих подразделений.

В рамках специальной подготовки водители ОГРВ ПРРМ совершенствовали свои знания навыки, сдавая зачёты по правилам дорожного движения, сигналам управления в ходе марша, а также по требованиям безопасности на дороге.

На финальном этапе подготовки к маршу в Зону безопасности военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели контрольный автопробег протяженностью более 20 км.

Ротация миротворческих подразделений в Зоне безопасности состоится в текущем месяце.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье продолжаются мероприятия по профилактике распространения вирусных инфекций
В Санкт-Петербурге к 260-й годовщине взятия Берлина продемонстрируют трофеи Семилетней войны
На Балтийском флоте отмечают День командира корабля
Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели боевые стрельбы из стрелкового оружия

Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false