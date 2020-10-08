08.10.2020 (14:38)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье продолжаются мероприятия по профилактике распространения вирусных инфекций
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с целью недопущения возникновения и распространения случаев вирусных инфекций среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала проводятся профилактические мероприятия.
Командованием ОГРВ ПРРМ созданы специальные группы, которые занимаются обеззараживанием всех объектов, расположенных в военных городках. Особое внимание при обработке специальным раствором уделяется местам и предметам общего пользования. Также проводится обеззараживание военной техники.
Суточный наряд осуществляет термометрию на контрольно-пропускных пунктах прибывающих лиц в целях недопущения заноса и распространения вирусных инфекций в подразделениях.
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