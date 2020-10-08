Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2020 (14:38)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье продолжаются мероприятия по профилактике распространения вирусных инфекций

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с целью недопущения возникновения и распространения случаев вирусных инфекций среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала проводятся профилактические мероприятия.

Командованием ОГРВ ПРРМ созданы специальные группы, которые занимаются обеззараживанием всех объектов, расположенных в военных городках. Особое внимание при обработке специальным раствором уделяется местам и предметам общего пользования. Также проводится обеззараживание военной техники.

Суточный наряд осуществляет термометрию на контрольно-пропускных пунктах прибывающих лиц в целях недопущения заноса и распространения вирусных инфекций в подразделениях.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели боевые стрельбы из стрелкового оружия
В составе группировки Минобороны России по ликвидации пожара на складе боеприпасов в Рязанской области сосредоточено более 650 военнослужащих и 190 единиц специальной техники
К борьбе с воспламенением на территории склада с боеприпасами привлечены пожарные поезда
В район ЧС на складе боеприпасов под Рязанью прибыли сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false