08.10.2020 (14:38)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье продолжаются мероприятия по профилактике распространения вирусных инфекций

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с целью недопущения возникновения и распространения случаев вирусных инфекций среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала проводятся профилактические мероприятия.

Командованием ОГРВ ПРРМ созданы специальные группы, которые занимаются обеззараживанием всех объектов, расположенных в военных городках. Особое внимание при обработке специальным раствором уделяется местам и предметам общего пользования. Также проводится обеззараживание военной техники.

Суточный наряд осуществляет термометрию на контрольно-пропускных пунктах прибывающих лиц в целях недопущения заноса и распространения вирусных инфекций в подразделениях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице