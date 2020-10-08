08.10.2020 (14:16)

В Дагестане моряки Каспийской флотилии отмечают День командира корабля

Моряки Каспийской флотилии (КФл) отмечают День командира корабля. В этот день в России чествуют командиров, которые в разные годы службы командовали кораблями, подводными лодками и самолетами ВМФ, а также тех кто сегодня несет нелегкую командирскую вахту.

Командиры надводных кораблей КФл вносят значительный вклад в поддержание боевой готовности, укрепление мощи ВМФ, который является гарантом международной стабильности и надежной защиты национальных интересов Российской Федерации.

В этот праздник, командующий КФл контр-адмирал Сергей Пинчук поздравил всех командиров, членов их семей и экипажи кораблей, поблагодарил военнослужащих флотилии за службу и самоотверженный труд при выполнении служебных задач.

Командующий КФл также отметил, что флотилия успешно выполняет учебно-боевые задачи в акватории Каспийского моря, в современном облике в новых условиях, после полной передислокации корабельных сил КФл в Республику Дагестан. Ярким показателем высокого уровня боевой подготовки соединений КФл стало участие морских сил флотилии в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Необходимо отметить, что в Дагестане для военнослужащих и членов их семей создаются комфортные условия: возводится новая социальная инфраструктура и жилье для военнослужащих. «Это позволит экипажам кораблей и береговым силам флотилии ещё более эффективно и качественно выполнять свой воинский долг по обороне Каспийских рубежей, не переживая за условия проживания своих семей», – отметил командующий КФл.

День командира корабля Военно-морского флота России отмечается ежегодно 8 октября на основании приказа главнокомандующего ВМФ от 2007 г. Он учрежден по инициативе ветеранских организаций и по ходатайству региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб Адмиралов» в честь победы русского флота в Наваринском морском сражении 1827 г.

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