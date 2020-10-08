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08.10.2020 (14:10)

На Балтийском флоте отмечают День командира корабля

Сегодня на Балтийском флоте чествуют командиров кораблей, катеров и экипажей морской авиации флота в связи с профессиональным праздником — Днем командира корабля.

По традиции в этот день в Военно-Морском Флоте России поздравляют командиров, которые в разные годы службы командовали кораблями, подводными лодками и самолетами ВМФ, а также тех, кто сегодня несет нелегкую командирскую вахту.

Командиры надводных, подводных и воздушных кораблей Балтийского флота вносят значительный вклад в поддержание боевой готовности, укрепление мощи и авторитета Военно-Морского Флота, который является гарантом международной стабильности и надежной защиты национальных интересов Российской Федерации. В наши дни, когда значение ВМФ в системе защиты национальных интересов России возрастает, командирам кораблей приходится принимать ответственные решения, связанные с выполнением задач в различных районах Мирового океана.

В честь Дня командира корабля, а также за образцовое выполнение воинского долга, проявленные личную примерность, разумную инициативу, старание и профессиональное мастерство ряд командиров кораблей Балтийского флота поощрены приказом командующего флотом.

В настоящее время около 10 командиров боевых кораблей Балтийского флота несут вахту в морских полигонах в акватории Балтийского моря, а также в дальних походах в Средиземноморье и Атлантике.

Справочно:

С 2007 года в Военно-Морском Флоте России на основании приказа главнокомандующего ВМФ РФ установлен годовой праздник — День командира корабля, который отмечается 8 октября в честь победы русского флота в Наваринском морском сражении 1827 года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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