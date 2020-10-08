08.10.2020 (13:05)

Боевые расчеты соединения ПРО в рамках контрольной проверки подтвердили готовность к отражению ракетного нападения

В соединении противоракетной обороны 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил в рамках контрольной проверки прошло командно-штабное учение, в ходе которого боевые расчеты противоракетного комплекса отработали практические действия по транспортировке и загрузке противоракеты в шахтную пусковую установку (ШПУ).

Военнослужащие противоракетного комплекса осуществили доставку изделия, совершив марш в составе колонны из 10 единиц военной и специальной техники на боевую позицию, и с применением транспортно-заряжающей машины выполнили контрольный временной норматив по загрузке противоракеты в ШПУ.

В ходе тренировки практические действия при возникновении нештатных ситуаций отработали военнослужащие пожарных расчетов противоракетного комплекса.

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